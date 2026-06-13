Resep Nasi Kukus Ayam Udang Tinggi Protein, Menu Sehat yang Mengenyangkan dan Mudah Dibuat

Potret nasi kukus ayam udang yang tinggi protein dan praktis (Instagram @devyanastasia)
JawaPos.com - Belakangan ini, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan asupan protein harian. Tidak hanya untuk mendukung program diet, protein juga berperan penting dalam menjaga massa otot, membuat kenyang lebih lama, dan membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari.
Salah satu menu tinggi protein yang sedang menarik perhatian datang dari kreator kuliner @devyanastasia. Dalam unggahannya di Instagram, ia mengingatkan, "Jangan lupa makan protein yang banyak dan kurangin karbo ok." Pesan sederhana tersebut disertai resep praktis yang memadukan ayam, udang, telur, dan nasi menjadi satu hidangan kukus yang lezat dan mengenyangkan.
Sekilas, menu ini mirip dengan rice bowl kukus ala Chinese food yang sering ditemukan di restoran. Bedanya, bahan-bahan yang digunakan lebih sederhana dan mudah ditemukan. Selain itu, proses memasaknya juga tidak memerlukan banyak minyak karena menggunakan metode kukus yang lebih sehat.
Perpaduan dada ayam giling, udang cincang, dan telur menghasilkan tekstur yang lembut dengan cita rasa gurih yang meresap. Ditambah sedikit nasi sebagai sumber energi, hidangan ini menjadi pilihan yang pas untuk sarapan, makan siang, hingga menu meal prep mingguan.
Bahan-Bahan:
250 gram dada ayam giling
75 gram udang kupas, cincang
1 sdm tepung maizena
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
½ sdt garam
¼ sdt lada
150 gram nasi
2 butir telur
100 ml air
1 batang daun bawang kecil, iris tipis
Cara Membuat:
1. Siapkan mangkuk dan campurkan dada ayam giling, udang cincang, tepung maizena, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, garam, dan lada.
2. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang homogen.
3. Siapkan mangkuk tahan panas untuk mengukus.
4. Masukkan nasi ke dasar mangkuk dan ratakan.
5. Tambahkan adonan ayam dan udang di atas nasi secukupnya hingga menutupi permukaan.
6. Dalam wadah terpisah, kocok telur bersama air hingga tercampur rata.
7. Saring campuran telur di atas adonan ayam agar teksturnya lebih halus saat matang.
8. Panaskan kukusan hingga air mendidih.
9. Kukus seluruh adonan hingga matang sempurna, sekitar 20-30 menit tergantung ukuran wadah dan ketebalan adonan.
10. Setelah matang, angkat dan taburi dengan irisan daun bawang.
11. Sajikan selagi hangat.
Dada ayam dan udang merupakan dua sumber protein yang tinggi namun relatif rendah lemak. Kombinasi keduanya membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama dibandingkan makanan tinggi karbohidrat sederhana.
Selain itu, telur yang dikukus bersama adonan memberikan tekstur lembut seperti custard yang membuat hidangan ini terasa lebih istimewa. Sentuhan minyak wijen, saus tiram, dan kecap asin juga menambah aroma serta rasa gurih yang menggugah selera tanpa perlu banyak bumbu tambahan.
Menu ini juga cocok untuk kamu yang sedang mencoba mengurangi konsumsi makanan berminyak karena seluruh proses memasaknya dilakukan dengan cara dikukus. Hasilnya tetap lezat, tetapi terasa lebih ringan di perut.
Jika ingin menambah asupan serat, kamu bisa menyajikannya bersama brokoli kukus, wortel rebus, atau sayuran hijau favorit. Dengan begitu, kebutuhan nutrisi harian menjadi lebih lengkap dan seimbang.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa