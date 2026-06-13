Resep Nasi Kukus Ayam Udang Tinggi Protein, Menu Sehat yang Mengenyangkan dan Mudah Dibuat

JawaPos.com - Belakangan ini, semakin banyak orang yang mulai memperhatikan asupan protein harian. Tidak hanya untuk mendukung program diet, protein juga berperan penting dalam menjaga massa otot, membuat kenyang lebih lama, dan membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari.

Salah satu menu tinggi protein yang sedang menarik perhatian datang dari kreator kuliner @devyanastasia. Dalam unggahannya di Instagram, ia mengingatkan, "Jangan lupa makan protein yang banyak dan kurangin karbo ok." Pesan sederhana tersebut disertai resep praktis yang memadukan ayam, udang, telur, dan nasi menjadi satu hidangan kukus yang lezat dan mengenyangkan.

Sekilas, menu ini mirip dengan rice bowl kukus ala Chinese food yang sering ditemukan di restoran. Bedanya, bahan-bahan yang digunakan lebih sederhana dan mudah ditemukan. Selain itu, proses memasaknya juga tidak memerlukan banyak minyak karena menggunakan metode kukus yang lebih sehat.

Perpaduan dada ayam giling, udang cincang, dan telur menghasilkan tekstur yang lembut dengan cita rasa gurih yang meresap. Ditambah sedikit nasi sebagai sumber energi, hidangan ini menjadi pilihan yang pas untuk sarapan, makan siang, hingga menu meal prep mingguan.

Bahan-Bahan:

250 gram dada ayam giling

75 gram udang kupas, cincang

1 sdm tepung maizena

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1 sdm minyak wijen

½ sdt garam

¼ sdt lada

150 gram nasi

2 butir telur

100 ml air

1 batang daun bawang kecil, iris tipis

Cara Membuat:

1. Siapkan mangkuk dan campurkan dada ayam giling, udang cincang, tepung maizena, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, garam, dan lada.

2. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang homogen.

3. Siapkan mangkuk tahan panas untuk mengukus.

4. Masukkan nasi ke dasar mangkuk dan ratakan.

5. Tambahkan adonan ayam dan udang di atas nasi secukupnya hingga menutupi permukaan.

6. Dalam wadah terpisah, kocok telur bersama air hingga tercampur rata.

7. Saring campuran telur di atas adonan ayam agar teksturnya lebih halus saat matang.

8. Panaskan kukusan hingga air mendidih.

9. Kukus seluruh adonan hingga matang sempurna, sekitar 20-30 menit tergantung ukuran wadah dan ketebalan adonan.

10. Setelah matang, angkat dan taburi dengan irisan daun bawang.

11. Sajikan selagi hangat.

Dada ayam dan udang merupakan dua sumber protein yang tinggi namun relatif rendah lemak. Kombinasi keduanya membantu meningkatkan rasa kenyang lebih lama dibandingkan makanan tinggi karbohidrat sederhana.

Selain itu, telur yang dikukus bersama adonan memberikan tekstur lembut seperti custard yang membuat hidangan ini terasa lebih istimewa. Sentuhan minyak wijen, saus tiram, dan kecap asin juga menambah aroma serta rasa gurih yang menggugah selera tanpa perlu banyak bumbu tambahan.

Menu ini juga cocok untuk kamu yang sedang mencoba mengurangi konsumsi makanan berminyak karena seluruh proses memasaknya dilakukan dengan cara dikukus. Hasilnya tetap lezat, tetapi terasa lebih ringan di perut.