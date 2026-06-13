Resep Pasta Udang Creamy yang Viral, Menu ala Kafe yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Buat pencinta pasta, resep satu ini wajib masuk daftar menu yang harus dicoba. Perpaduan pasta al dente, saus creamy yang kaya rasa, dan udang grilled yang juicy menghasilkan hidangan yang terasa seperti menu restoran, padahal bahan dan cara membuatnya cukup sederhana.

Melalui unggahannya di Instagram, @aidarlins bahkan memberikan peringatan yang cukup menggoda, "Wajib recook, save aja dulu. Enakkk dan super creamy." Dan memang, melihat kombinasi bahan yang digunakan, tidak heran jika banyak orang langsung tertarik untuk mencobanya.

Menu pasta creamy seperti ini cocok untuk berbagai suasana. Bisa menjadi hidangan makan malam spesial bersama keluarga, menu akhir pekan, atau bahkan bekal makan siang yang lebih premium. Kelezatan utamanya berasal dari saus berbahan susu dan keju yang menghasilkan tekstur lembut dan creamy di setiap suapan.

Tambahan udang yang dimarinasi dengan chili oil dan rempah sederhana juga memberikan cita rasa yang lebih kaya. Saat dipadukan dengan saus keju yang creamy, tercipta kombinasi gurih, sedikit pedas, dan sangat memanjakan lidah.

Yang menarik, resep ini tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Bahkan bagi pemula sekalipun, menu ini cukup mudah untuk dipraktikkan di rumah.

Bahan-Bahan:

Pasta sesuai selera

Udang secukupnya

Chili oil

Lada

Bawang putih bubuk

Butter atau margarin

1/2 buah bawang bombay, cincang

4 siung bawang putih, cincang

Bubuk oregano secukupnya

Penyedap rasa secukupnya

Sejumput gula

Susu cair secukupnya

Keju quick melt sesuai selera

Parsley bubuk untuk taburan

Cara Membuat:

1. Rebus Pasta

Rebus pasta hingga mencapai tingkat kematangan al dente.

Tiriskan dan sisihkan.

2. Marinasi dan Grill Udang

Campurkan udang dengan chili oil, lada, dan bawang putih bubuk.

Diamkan beberapa menit agar bumbu meresap.

Grill atau panggang udang hingga matang.

Angkat dan sisihkan.

3. Membuat Saus Creamy

Panaskan butter atau margarin dalam wajan.

Tumis bawang bombay cincang hingga harum.

Tambahkan bawang putih cincang dan tumis kembali hingga wangi.

Masukkan 1 sdt chili oil, oregano, bawang putih bubuk, lada, penyedap rasa, dan sejumput gula.

Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

4. Campurkan Susu dan Keju

Tuang susu cair ke dalam tumisan bumbu.

Masukkan keju quick melt sesuai selera.

Aduk hingga keju meleleh dan saus menjadi creamy.

5. Masukkan Pasta dan Udang

Masukkan pasta yang sudah direbus ke dalam saus.

Aduk hingga seluruh pasta terlapisi saus dengan sempurna.

Tambahkan udang grilled.

Koreksi rasa sesuai selera.

6. Penyajian

Sajikan pasta di piring saji.

Taburi parsley bubuk di atasnya.

Nikmati selagi hangat.

Salah satu hal yang membuat resep ini spesial adalah keseimbangan rasanya. Saus creamy dari susu dan keju memberikan rasa gurih yang lembut, sementara chili oil menghadirkan sedikit sensasi pedas yang membuat hidangan tidak terasa membosankan.

Udang yang terlebih dahulu dimarinasi juga memberikan lapisan rasa tambahan. Proses grilling membuat aroma udang lebih harum dan teksturnya tetap juicy ketika dicampurkan ke dalam pasta.