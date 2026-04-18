12 Kuliner Khas Tahu Gimbal di Semarang dengan Sambal Kacang Kental dan Udang Gurih Maksimal

Menjelajahi keanekaragaman kuliner di Semarang tentu belum lengkap tanpa mencicipi sepiring tahu gimbal yang legendaris.

Hidangan ini menawarkan perpaduan tekstur renyah dari bakwan udang serta siraman saus kacang yang sangat menggoda selera.

Kamu bisa menemukan berbagai kedai yang menyajikan cita rasa otentik dengan resep yang sudah diwariskan secara turun-temurun.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Sabtu (18/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner tahu gimbal enak di Semarang.

1. Tahu gimbal lumayan pak man

Warung legendaris yang berdiri sejak tahun 1950 ini terkenal memiliki porsi besar dengan udang gimbal yang sangat renyah. Kamu bisa menikmati bumbu kacang bertekstur kasar yang unik di Jalan Plampitan nomor 54, Semarang Tengah.

Kedai ini melayani pembeli setiap hari mulai pukul 10.00 atau 11.00 pagi hingga tutup pada jam 15.00 sore. Harga satu porsi hidangan spesial di sini dipatok mulai dari 15.000 hingga 30.000 rupiah saja bagi kamu.

2. Tahu gimbal dan es campur pak edy

Kedai populer ini menawarkan rasa yang sangat khas dan sangat mudah kamu temukan di kawasan Taman Supeno. Satu porsi hidangan di sini dijual dengan harga sekitar 14.000 rupiah yang sangat ramah bagi kantong para pendatang.