14 Spot Kuliner Malam di Semarang yang Jadi Incaran, dari Angkringan sampai Seafood Pinggir Jalan

JawaPos.com – Kota Semarang menyimpan segudang pesona kuliner malam yang siap memanjakan lidah setiap pengunjung yang datang.

Menjelajahi setiap sudut kota saat matahari terbenam akan membawa kamu menemukan kelezatan yang tiada tara.

Berbagai hidangan tradisional hingga camilan khas tersedia lengkap untuk menemani momen santai di kala malam hari.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Jumat (17/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner malam enak di Semarang.

1. Nasi kucing pak gik gajahmada

Tempat ini merupakan ikon angkringan legendaris yang sudah melayani pelanggan setapak demi setapak sejak tahun 1960-an.

Kamu bisa menemukannya di Jalan Inspeksi, Semarang Tengah yang selalu ramai dipadati pengunjung mulai pukul sembilan malam.

2. Nasi ayam bu sami

Sajian nasi ayam yang gurih ini terletak di kawasan strategis Pojok Matahari Simpang Lima, tepatnya daerah Karangkidul.