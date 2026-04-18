Rekomendasi Kuliner Nasi Ayam Khas di Semarang dengan Bumbu Kuah Legendaris, Wajib Masuk Wishlist!

JawaPos.com – Kota Semarang dikenal memiliki ragam kuliner khas yang lezat, dan nasi ayam menjadi salah satu hidangan paling ikonik di sana.

Dari warung sederhana lesehan hingga tempat makan dengan suasana bersih dan terawat, kuliner nasi ayam di Semarang terus diminati berbagai kalangan.

Setiap warung nasi ayam di Semarang memiliki keunikan tersendiri, mulai dari isian lengkap hingga cara penyajian yang khas dengan daun pisang.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Sabtu (18/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner nasi ayam enak di Semarang.

1. Nasi ayam Bu Wido

Berlokasi di Jalan Melati Selatan, Brumbungan, warung ini buka setiap hari mulai pukul 16.30 hingga 23.00.

Satu porsi nasi ayam di sini berisi nasi, sayur labu, rambak, telur bacem, krecek, ayam suir, dan kuah opor gurih dengan pilihan sate puyuh, sate rempelo ati, dan sate usus.

Harganya sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per porsi.

2. Nasi ayam Bu Nyoto