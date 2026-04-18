17 Kuliner Penyetan di Semarang Paling Diburu, Sambalnya Menggoda Ukuran Lauknya Tak Kira-kira

JawaPos.com – Penyetan adalah salah satu kuliner paling dicari di Semarang, hadir dengan berbagai pilihan lauk dari ayam, bebek, lele, hingga empal yang semuanya disajikan dengan sambal khas yang menggugah selera.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga depot besar dengan menu lengkap, penyetan Semarang selalu punya daya tarik tersendiri bagi warga lokal maupun wisatawan.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis sambal, pilihan lauk, hingga jam buka yang membedakannya dari warung penyetan lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (18/4), berikut 17 rekomendasi tempat kuliner penyetan enak di Semarang.

1. Ayam Penyet Pak Mus

Warung yang berlokasi di Jl. Wotgandul Timur, Kranggan ini dikenal luas berkat sambalnya yang super pedas dan sajian penyetan yang selalu ramai setiap harinya.

Menu andalannya meliputi ayam penyet, terong penyet, dan tempe penyet yang semuanya disajikan dengan sambal di cobek dan lauk pilihan yang bisa disesuaikan selera.

Buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 23.00 dengan harga yang sangat terjangkau.

2. Super Penyet Gajahmada