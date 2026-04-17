11 Spot Kuliner Seafood Terfavorit di Semarang dengan Bumbu Segar dan Olahan yang Fresh

JawaPos.com – Menyantap hidangan laut segar merupakan agenda wajib saat kamu berkunjung ke kota Semarang demi memuaskan petualangan lidah.

Berbagai pilihan lokasi makan menawarkan suasana unik mulai dari tepi tambak hingga pusat keramaian kota yang strategis.

Kekayaan kuliner lokal ini tersaji dalam aneka bumbu rempah tradisional yang menggoda selera setiap pecinta seafood.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka Pada Jumat (17/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner seafood enak di Semarang.

1. Restoran kampung laut

Kamu bisa mengunjungi destinasi kuliner ini di kawasan Puri Maerokoco Tawang Mas tepatnya Jalan Anjasmoro Raya.

Tempat ini buka setiap hari sejak pukul 11.00 hingga 22.00 dengan fasilitas kolam pancing dan galeri batik.

Pilihan menu sangat beragam mulai dari kepiting asam manis, cumi goreng tepung, hingga aneka olahan sup segar.

2. Restoran tanjung laut