19 Kuliner Bakso di Semarang yang Jadi Andalan, Kuah Nendang dan Pentol Empuk Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Jelajahi kelezatan kuah kaldu yang menggoda selera di kota yang sangat terkenal dengan sajian kuliner lumpia ini.

Kamu wajib mencicipi berbagai pilihan olahan daging sapi terbaik yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Semarang.

Setiap kedai memiliki racikan bumbu rahasia yang akan membuat lidah kamu merasa sangat dimanjakan saat menyantapnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka Pada Jumat (17/4), berikut 19 rekomendasi tempat kuliner bakso enak di Semarang.

1. Bakso bintang

Kedai legendaris ini berlokasi di Jati Utara, Srondol Wetan, kawasan Banyumanik yang selalu ramai oleh pembeli.

Kamu bisa menikmati porsi lezat seharga 18 ribu rupiah setiap hari mulai pukul 10.30 sampai 20.30 WIB.

Datanglah lebih awal agar kamu tidak kehabisan porsi karena pemilik tidak pernah menambah jumlah dagangan harian mereka.

2. Bakso jayasari