9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

JawaPos.com – Kota Semarang memiliki kekayaan cita rasa yang sangat memikat bagi para pencinta kuliner Nusantara.

Menjelajahi setiap sudut kota ini akan membawamu menemukan kelezatan autentik dari sajian gudeg koyor yang melegenda.

Hidangan ini menawarkan sensasi tekstur lemak yang lembut serta bumbu rempah yang meresap sempurna ke dalam masakan.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia Pada Kamis (16/4), berikut sembilan rekomendasi tempat kuliner gudeg koyor enak di Semarang.

1. Gudeg koyor mbak tum

Tempat makan legendaris ini menyajikan suasana sederhana namun sangat nyaman untuk dikunjungi pada malam hari.

Kamu bisa menemukannya di wilayah Peterongan maupun Jalan Majapahit nomor 200 yang beroperasi mulai sore pukul 17.00.

Selain olahan urat sapi, tersedia pula menu pendamping seperti lontong opor, babat goreng, hingga sambal pete yang menggugah selera.

2. Gudeg mantep koyor bu har