8 Rekomendasi Kuliner Lumpia di Semarang Paling Legend, Kulit Renyah dan Isian Melimpah

JawaPos.com – Jelajahi kekayaan cita rasa legendaris di Semarang yang menawarkan beragam pilihan kuliner menggugah selera terutama kudapan khas bernama lumpia.

Beberapa rekomendasi ini akan memandu kamu menemukan tempat terbaik untuk menikmati kelezatan lumpia yang autentik dan tak terlupakan di kota ini.

Dilansir dari laman Traveloka dan Bobobox Pada Jumat (17/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner lumpia enak di Semarang.

1. Lunpia cik me me

Destinasi ini dikenal sebagai pelopor kudapan halal yang sudah melayani pembeli sejak tahun 1870 silam.

Kamu bisa mengunjunginya di Jalan Gajahmada Nomor 107, Miroto, mulai pukul 05.00 sampai 22.00 setiap harinya.

Varian yang tersedia sangat unik karena menawarkan isian mulai dari kambing jantan muda, ikan kakap, hingga kepiting.

Pilihan ukurannya beragam mulai dari 32 gram hingga 125 gram dengan harga berkisar antara Rp12.000 sampai Rp45.000.

Lumpia basah di sini hanya bertahan delapan jam, namun varian vakum bisa awet hingga dua bulan dalam pembeku.