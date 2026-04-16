Nola Amalia Rosyada
16 April 2026, 23.23 WIB

Resep Sambal Pecit Ayam Tinggi Protein, Menu Diet 260 Kkal yang Pedas Segar

Potret sambal pecit ayam rendah kalori tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@amelitara.resep) - Image

Potret sambal pecit ayam rendah kalori tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@amelitara.resep)

JawaPos.com - Menu diet sering dianggap hambar dan membosankan. Padahal, dengan kombinasi bahan yang tepat, kamu tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa mengorbankan tujuan kesehatan. Salah satu menu yang patut dicoba adalah sambal pecit ayam, hidangan pedas segar dengan kandungan protein tinggi.

Dilansir dari @amelitara, resep ini memiliki sekitar 260 kkal dengan kandungan protein mencapai 46 gram, sehingga cocok untuk kamu yang sedang menjalani pola makan sehat atau program diet. Perpaduan ayam dengan sambal pecit berbasis cabai dan air asam jawa memberikan rasa pedas, segar, dan sedikit asam yang menggugah selera.

Selain sehat, menu ini juga praktis dibuat dan menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur.

Bahan-bahan:
150 gram dada ayam
10 cabai rawit merah
10 cabai rawit hijau
1 buah tomat
5 siung bawang merah
2 cm terasi
100 ml air asam jawa
1/2 sdt gula pasir
1/2 sdt garam

Cara Membuat:
1. Rebus atau kukus dada ayam hingga matang, lalu suwir-suwir sesuai selera.
2. Siapkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, tomat, bawang merah, dan terasi.
3. Ulek semua bahan sambal hingga teksturnya sesuai selera (halus atau kasar).
4. Tambahkan air asam jawa ke dalam sambal, lalu aduk rata.
5. Masukkan gula dan garam, kemudian koreksi rasa sesuai selera.
6. Sajikan ayam suwir di atas piring, lalu siram dengan sambal pecit.

Tips Agar Lebih Nikmat:
- Gunakan ayam tanpa kulit untuk menjaga rendah kalori.
- Sesuaikan jumlah cabai sesuai toleransi pedas.
- Bisa ditambahkan lalapan seperti timun atau selada agar lebih segar.
- Diamkan sambal beberapa menit agar bumbu lebih meresap.

Sambal pecit ayam ini menjadi pilihan tepat untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa kehilangan rasa. Pedas, segar, dan tinggi protein, menu ini cocok untuk variasi diet harian yang tidak membosankan.

Dikutip dari @amelitara, resep ini membuktikan bahwa makanan diet tetap bisa lezat dan memuaskan. Dengan bahan sederhana dan proses yang cepat, kamu bisa menikmati hidangan sehat kapan saja di rumah. Selamat mencoba!
Editor: Novia Tri Astuti
