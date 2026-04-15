13 Kuliner Gudeg di Jogja Paling Legendaris dengan Cita Rasa Gurih Manis dan Harga Ekonomis

JawaPos.com – Menelusuri keindahan Jogja tentu terasa kurang lengkap tanpa mencicipi kelezatan kuliner lokal yang ikonik.

Setiap sudut wilayah ini menawarkan aroma khas dari manis dan gurihnya sajian legendaris bernama Gudeg.

Kamu bisa menemukan berbagai varian rasa mulai dari yang sangat manis hingga sensasi pedas yang membakar lidah.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (15/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner gudeg enak di Jogja.

1. Gudeg pawon

Warung ini memberikan pengalaman unik karena kamu bisa menyantap hidangan langsung di area dapur tradisional atau pawon.

Proses memasak yang masih menggunakan tungku kayu bakar menghasilkan aroma asap yang sangat khas dan menggugah selera.

Lokasinya berada di Jalan Janturan UH/IV Nomor 36, Warungboto, Umbulharjo, dan mulai melayani pembeli pada pukul 18.00 sampai 21.00.

2. Gudeg permata