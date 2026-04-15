8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

JawaPos.com – Menjelajahi keindahan wilayah Jogja rasanya kurang lengkap tanpa mencicipi deretan destinasi kuliner yang menggoda selera.

Salah satu hidangan yang paling banyak diburu oleh para pelancong dan warga lokal adalah olahan Bebek dengan bumbu rempah yang khas.

Banyak sekali warung makan di Yogyakarta yang menawarkan tekstur daging yang lembut dan sambal yang mampu membakar lidah.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Rabu (15/4), berikut delapan rekomendasi tempat kuliner bebek enak di Jogja.

1. Bebek empuk bu sasongko

Warung ini menjadi pilihan tepat bagi kamu yang mengutamakan kesehatan karena pengolahannya diklaim bebas dari penyedap rasa buatan atau micin.

Lokasinya berada di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM 12, Ngaglik, Sleman, yang selalu ramai oleh pelanggan yang mencari porsi makan besar.

Dagingnya sangat lembut sesuai dengan namanya dan tersedia dalam paket kelompok seharga Rp125.000 yang sangat cocok dinikmati bersama keluarga tercinta.

2. Bale bebek jogja