7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

JawaPos.com – Menjelajahi keanekaragaman kuliner di Yogyakarta tidak akan lengkap tanpa mencicipi sajian sayur berkuah hitam yang sangat ikonik.

Salah satu menu yang wajib masuk ke dalam daftar petualangan lidah kamu adalah brongkos yang kaya akan rempah.

Sajian tradisional ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan manis yang berasal dari olahan kluwak serta santan yang kental.

Dilansir dari laman Go Travelly, Niaga Tour dan Nagan Tour pada Rabu (15/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner brongkos enak di Jogja.

1. Brongkos warung ijo bu padmo

Rumah makan yang berdiri sejak tahun 1950 ini memiliki ciri khas bangunan yang didominasi oleh warna hijau mencolok.

Kamu bisa menemukannya di Jalan Magelang Nomor 12, tepatnya di area Margorejo, Tempel, Kabupaten Sleman.

Warung ini melayani pengunjung setiap hari mulai dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB dengan suasana yang tetap klasik.

Cita rasa autentik tetap terjaga karena proses memasak masih menggunakan tungku kayu tradisional yang menghasilkan aroma sangat harum.