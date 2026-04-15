7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

Rekomendasi tempat kuliner brongkos enak di Jogja. foto : Instagram/ voilajogja
JawaPos.com – Menjelajahi keanekaragaman kuliner di Yogyakarta tidak akan lengkap tanpa mencicipi sajian sayur berkuah hitam yang sangat ikonik.
Salah satu menu yang wajib masuk ke dalam daftar petualangan lidah kamu adalah brongkos yang kaya akan rempah.
Sajian tradisional ini menawarkan perpaduan rasa gurih dan manis yang berasal dari olahan kluwak serta santan yang kental.
Dilansir dari laman Go Travelly, Niaga Tour dan Nagan Tour pada Rabu (15/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner brongkos enak di Jogja.
Baca Juga: Pelipur Lapar Saat Perjalanan, Ini 14 Kuliner Dekat Stasiun Lempuyangan Jogja Paling Recommended
1. Brongkos warung ijo bu padmo
Rumah makan yang berdiri sejak tahun 1950 ini memiliki ciri khas bangunan yang didominasi oleh warna hijau mencolok.
Kamu bisa menemukannya di Jalan Magelang Nomor 12, tepatnya di area Margorejo, Tempel, Kabupaten Sleman.
Warung ini melayani pengunjung setiap hari mulai dari pukul 07.00 hingga 22.00 WIB dengan suasana yang tetap klasik.
Cita rasa autentik tetap terjaga karena proses memasak masih menggunakan tungku kayu tradisional yang menghasilkan aroma sangat harum.
Satu porsi hidangan di sini berisi potongan daging sapi besar yang melimpah dengan harga mulai dari Rp20.000 saja.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja