Pelipur Lapar Saat Perjalanan, Ini 14 Kuliner Dekat Stasiun Lempuyangan Jogja Paling Recommended

JawaPos.com – Yogyakarta selalu memiliki kejutan kuliner di setiap sudutnya, tak terkecuali di kawasan Stasiun Lempuyangan.

Bagi penumpang kereta yang baru tiba atau hendak berangkat, kawasan sekitar Stasiun Lempuyangan menawarkan banyak pilihan kuliner yang enak dan terjangkau.

Dari jajanan tradisional pasar hingga hidangan berat yang mengenyangkan, semua tersedia dalam jarak yang mudah dijangkau dari stasiun.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Rumah123 Pada Kamis (16/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner dekat Stasiun Lempuyangan Jogja.

1. Rumah Makan Murni 83

Rumah Makan Murni 83 adalah warung legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1978, menyajikan aneka menu masakan jadul seperti Lontong Opor Ayam, Bestik Komplit, dan Nasi Bakmoy.

Suasana interiornya klasik dengan bangku dan meja sederhana yang kental nuansa tempo dulu, dan menu minuman favoritnya adalah Es Cincau Sirup dengan harga mulai Rp13.000 per porsi.

Warung ini berlokasi di Jalan Tukangan No. 45, Danurejan, Yogyakarta, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB.

2. Tongseng Pasar Lempuyangan