Restoran Favorit dekat Tugu Jogja dengan Kuliner Khas dan Cita Rasa yang Bikin Puas

JawaPos.com – Kawasan Tugu Jogja bukan hanya ikonik sebagai landmark kota, tapi juga dikelilingi banyak pilihan kuliner restoran yang lezat dan beragam.

Dari gudeg legendaris hingga jajanan tradisional, kuliner di sekitar Tugu Jogja hadir dengan cita rasa autentik yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang berkunjung ke kawasan ini, daftar restoran dan tempat makan berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Rumah123 pada Selasa (14/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner restoran dekat Tugu Jogja.

1. Soto Sampah

Warung ini berlokasi di Jalan Kranggan Nomor 2, Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, dan buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 15.00.

Nama "sampah" merujuk pada isiannya yang sangat melimpah dalam satu mangkuk, mulai dari suwiran ayam, jeroan, hingga aneka sayuran segar.

Harga per porsi sangat terjangkau, mulai dari Rp 6.000, menjadikannya pilihan favorit berbagai kalangan yang ingin sarapan di dekat kawasan Tugu.