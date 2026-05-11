13 Kuliner Bakmi Jawa di Solo yang Paling Dicari dan Selalu Dipenuhi Pengunjung Setiap Malam, Rasanya Dicap Sangat Istimewa!

Ilustrasi bakmi jawa di Solo. (Google Maps/Imaniaramalia)
JawaPos.Com - Solo selalu punya daya tarik kuat bagi para pecinta kuliner tradisional. Kota yang terkenal dengan nasi liwet, timlo, tengkleng, sate buntel, hingga serabi ini juga menjadi surga bagi pencinta bakmi Jawa yang kaya rasa.
Dibandingkan sekadar hidangan mi biasa, bakmi Jawa punya karakter yang jauh lebih istimewa berkat racikan bumbu tradisional, tekstur mie yang khas, kuah kaldu hangat yang menggoda, serta perpaduan ayam kampung, telur, sayuran, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan terasa penuh cita rasa.
Apalagi jika dimasak menggunakan tungku arang, aroma smokey khasnya mampu menciptakan pengalaman makan yang benar-benar menggugah selera.
Yang membuat bakmi Jawa di Solo begitu menarik adalah cita rasa autentik yang tetap dijaga dari generasi ke generasi.
Banyak tempat makan legendaris yang sudah puluhan tahun menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan, terutama saat malam hari ketika suasana kota mulai lebih santai dan semangkuk bakmi hangat terasa semakin nikmat.
Ada yang terkenal dengan rasa gurih manis yang pas, ada pula yang punya topping ayam kampung melimpah dengan porsi mengenyangkan.
Jika Anda sedang berburu kuliner malam di Solo yang hangat, mengenyangkan, dan penuh rasa nostalgia, daftar ini wajib masuk wishlist.
Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas kuliner bakmi Jawa di Solo yang paling dicari karena rasanya sangat istimewa dan hampir selalu dipadati pengunjung.
1. Bakmi Jawa Pak Harjo Geno
Bakmi Jawa Pak Harjo Geno menjadi salah satu nama yang sangat populer di Solo untuk urusan bakmi Jawa autentik dengan cita rasa tradisional yang tetap dipertahankan hingga sekarang.
Tempat makan ini dikenal luas karena proses memasaknya yang masih menggunakan cara tradisional sehingga menghasilkan aroma khas yang menggoda sejak hidangan mulai dimasak.
Perpaduan racikan bumbu Jawa yang gurih manis dengan topping ayam kampung membuat setiap porsinya terasa semakin istimewa dan sulit dilupakan.
Tekstur mie di sini terkenal lembut namun tetap terasa pas saat disantap.
Bakmi godhognya memiliki kuah hangat dengan rasa kaldu yang kaya dan nyaman di lidah, sangat cocok dinikmati saat malam hari.
Sementara bakmi gorengnya menghadirkan rasa gurih yang merata dengan aroma smokey khas masakan tradisional Jawa.
