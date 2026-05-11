13 Kuliner Bakmi Jawa di Solo yang Paling Dicari dan Selalu Dipenuhi Pengunjung Setiap Malam, Rasanya Dicap Sangat Istimewa!

JawaPos.Com - Solo selalu punya daya tarik kuat bagi para pecinta kuliner tradisional. Kota yang terkenal dengan nasi liwet, timlo, tengkleng, sate buntel, hingga serabi ini juga menjadi surga bagi pencinta bakmi Jawa yang kaya rasa.

Dibandingkan sekadar hidangan mi biasa, bakmi Jawa punya karakter yang jauh lebih istimewa berkat racikan bumbu tradisional, tekstur mie yang khas, kuah kaldu hangat yang menggoda, serta perpaduan ayam kampung, telur, sayuran, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan terasa penuh cita rasa.

Apalagi jika dimasak menggunakan tungku arang, aroma smokey khasnya mampu menciptakan pengalaman makan yang benar-benar menggugah selera.

Yang membuat bakmi Jawa di Solo begitu menarik adalah cita rasa autentik yang tetap dijaga dari generasi ke generasi.

Banyak tempat makan legendaris yang sudah puluhan tahun menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan, terutama saat malam hari ketika suasana kota mulai lebih santai dan semangkuk bakmi hangat terasa semakin nikmat.

Ada yang terkenal dengan rasa gurih manis yang pas, ada pula yang punya topping ayam kampung melimpah dengan porsi mengenyangkan.

Jika Anda sedang berburu kuliner malam di Solo yang hangat, mengenyangkan, dan penuh rasa nostalgia, daftar ini wajib masuk wishlist.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas kuliner bakmi Jawa di Solo yang paling dicari karena rasanya sangat istimewa dan hampir selalu dipadati pengunjung.