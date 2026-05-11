6 Rekomendasi Cuanki Hits Bandung, Wisata Kuliner Viral yang Khas Ngaldu dan Kenyal, Pas Hangatkan Momen Liburan Anda

Ilustrasi Baso aci dan Cuanki/YouTube @10bestid
JawaPos.com - Cuanki menjadi salah satu kuliner yang paling di cari di Bandung.
Cuanki adalah olahan sejenis bakso atau siomay yang digoreng kering, lalu disiram dengan kuah kaldu yang gurih. Sedikit mirip dengan bakso, cuanki tidak dilengkapi dengan sayuran.
Meski begitu, cuanki disajikan lebih clean dengan beragam isian mulai dari cuanki lidah, siomay goreng, bakso tetelan, bakso tahu, tahu kukus, cikur, dan dilengkapi dengan potongan jeruk limau yang segar serta sambal rawit pedas.
Sebutan cuanki berasal dari, cari uang dengan jalan kaki. Dulu, cuanki disajikan keliling dengan cara dipikul, namun sekarang banyak yang menjualnya di warung sampai ruko.
Setiap tempat makan cuanki di Bandung memiliki cita rasa khas yang membuat kuliner ini menjadi dirindukan, jadi, tidak heran jika cuanki adalah salah satu makanan viral favorit anak muda, serta menjadi oleh-oleh frozen yang paling dicari.
Mengutip ulasan dari kanal YouTube @20bestid, berikut rekomendasi tempat makan cuanki Bandung yang wajib anda coba saat ingin menikmati kuliner khas yang satu ini.
Cuanki Wildan
Cuanki wildan merupakan salah satu tempat makan hits di Bandung. Beralamat di Jl. Singasari dekat daerah Setiabudi Bandung.
Cuanki wildan memiliki kuah kaldu yang berpadu sempurna dengan berbagai isian, mulai dari bakso daging cincang, bakso tahu goreng, bakso tahu putih, bakso kecil, siomay goreng, cilok goreng, dan cuanki lidah. Anda wajib menambahkan perasan jeruk nipis dan sambalnya yang melimpah.
Cuanki Serayu
Semangkuk cuanki serayu berisi bakso, bakso goreng, tahu bakso, siomay rebus, siomay kering, pangsit goreng, cilok aci, dan cuanki. Menariknya, di sini anda boleh memesan setengah porsi dengan harga 10 ribu saja.
