10 Spot Tahu Tek Surabaya Otentik yang Sambal Petis Hitamnya Bikin Penasaran Pelancong Luar Daerah

JawaPos.com - Tahu tek merupakan kuliner khas Surabaya yang memiliki citarasa gurih, sedikit manis, legit dan cenderung pedas.

Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi “tek, tek, tek” saat pedagang memotong tahu goreng dan telur menggunakan gunting.

Tahu tek terdiri dari potongan lontong, tahu dan telur yang digoreng, kentang goreng, kecambah, acar timun, kerupuk, yang kemudian disiram saus kacang kental.

Ciri khas dari tahu tek terletak pada penggunaan petis hitam yang memberikan rasa gurih dan aroma petis yang kuat dan khas.

Pada umumnya, tahu tek dijual pada malam hari dengan porsi besar. Tahu tek ini juga dimasak secara dadakan, yang cocok membuat makan malam anda menjadi kenyang maksimal.

Saat anda sedang berada di kota Pahlawan, jangan lupa mencoba tahu tek rekomendasi kami berikut ini. Berdasarkan rangkuman dari kanal YouTube @10bestid, inilah 10 Spot Tahu Tek Surabaya paling otentik yang sambal petis hitamnya bikin penasaran.

Tahu Telor Pak Jayen

Tahu telor pak jayen berlokasi di Dharmahusada. Prosinya yang berlimpah menjadi daya tarik saat makan tahu tek di sini. Tahu tek pak jayen menggunakan tipe saus kacang yang kental.

Satu porsi tahu tek berisikan lontong, tahu, telur, kecambah, kentang, saus kacang, serta kerupuk.

Tahu Tek Pak H. Ali

Tahu tek Pak Haji Ali menjadi makanan andalan warga Surabaya Barat. Berlokasi di kawasan Dukuh Kupang, tempat makan ini selalu menghadirkan tahu tek dengan bumbu pedas yang berani, saus kacang yang kental, dan rasa petis yang medok. Selain menyediakan tahu tek, di tempat ini juga terdapat aneka minuman yang bisa anda pesan.

Tahu Telor Pak Munir