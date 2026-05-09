Pengembangkan Lanjutkan Pembangunan JLDB, Pemkot Surabaya Lelang Jembatan

Pembangunan jalan lingkar dalam barat direncanakan tembus ke Jalan Raya Sumur Welut. (Royal Residence untuk Jawa Pos)
JawaPos.com–Jembatan Jalan Lingkar Dalam Barat (JLDB) kembali ditender ulang. Sembari menunggu Pemkot Surabaya mengerjakan jembatan tersebut, PT Bhakti Tamara telah melanjutkan pembangunan jalan lingkar dalam barat dari sisi Royal Residence hingga tembus ke Jalan Raya Sumur Welut.
Direktur Utama PT Bhakti Tamara Lodewyk Wattimena menjelaskan, pengerjaan jalan lingkar dalam barat (JLDB) dari sisi Royal Residence telah mulai dilanjutkan sejak dua pekan lalu. Panjang pengerjaan mencapai 200 meter dengan lebar 20 meter yang terbagi menjadi dua ruas jalan.
”Sudah kami mulai sejak Jumat dua pekan lalu pengerjaannya. Sehingga nantinya tembus ke Jalan Raya Sumur Welut,” papar Lodewyk Wattimena kepada Jawa Pos.
Menurut Lodewyk, saat ini progres pengerjaan sedang pemadatan tanah. Nanti pengaspalan dikerjakan bersamaan jembatan JLDB dikerjakan.
”Ini bentuk komitmen kami untuk menyelesaikan Jalan JLDB di sisi Royal Residence tembus ke Raya Sumur Welut,” tambah Lodewyk Wattimena.
Sebelumnya, pihaknya telah membangun jalan lingkar dalam barat di wilayah Perumahan Royal Residence sepanjang 1.347 meter. Tinggal menyambungkan ke Jalan Raya Sumur Welut yang kurang 200 meter.
”Harapanya segera bisa selesai. Nanti ketika jembatan selesai dan dapat dilalui masyarakat dari Raya Sumur Welut tidak perlu memutar ke Jalan PDAM Balasklumprik untuk ke Raya Wiyung,” ungkap Lodewyk Wattimena.
Terpisah, Kabid Jalan dan Jembatan DSDABM Surabaya Dedy Purwito menyatakan, proyek JLDB telah masuk tahap lelang kembali. Saat ini tahap evaluasi penawaran.
”Estimasi kalau bulan ini selesai. Bulan depan dapat dikerjakan,” terang Dedy Purwito.
