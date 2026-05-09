13 Spot Prewedding Outdoor Paling Cakep di Surabaya, Dijamin Hasil Foto Cantik, Romantik dan Estetik

JawaPos.com – Surabaya ternyata menyimpan banyak lokasi prewedding outdoor yang tak kalah cantik dari kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Dari kawasan kolonial bersejarah hingga taman hijau yang asri, pilihan tempatnya sangat beragam untuk berbagai konsep foto.

Baik tema vintage klasik, back to nature, maupun modern romantis, semuanya bisa diwujudkan tanpa harus bepergian jauh dari pusat kota.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rukita pada Sabtu (9/5), berikut 13 rekomendasi tempat prewedding outdoor paling cantik di Surabaya.

1. Graha Natura Park

Graha Natura Park adalah taman di dalam kawasan perumahan yang menawarkan hamparan rumput hijau luas dengan latar gedung-gedung tinggi.

Terdapat juga danau yang indah dan berbagai spot foto estetik lainnya yang cocok untuk konsep kasual sekaligus romantis.

Tempat ini buka setiap hari dalam dua sesi, pukul 05.00–10.00 WIB untuk pagi dan 15.00–19.00 WIB untuk sore, berlokasi di Jalan Graha Natura, Sambikerep.

Masuk ke sini tidak dipungut biaya tiket apapun alias gratis.