9 Kuliner Malam Bandung Terbaik, Murah dan Legendaris: Dari Makanan Berat hingga Penutup yang Menggoda Selera

JawaPos.com - Bandung memang tidak pernah kehabisan cara untuk membuat siapa pun jatuh cinta.

Kota yang dijuluki sebagai Kota Kembang ini selalu punya daya tarik, mulai dari udara yang sejuk, panorama alam yang menenangkan, hingga ragam kuliner yang menggoda selera.

Tak hanya di siang hari, pesona kuliner Bandung justru semakin terasa saat malam tiba. Udara dingin yang mulai menusuk membuat perut lebih cepat lapar dan menginginkan sajian hangat yang mengenyangkan.

Bagi para pencinta wisata kuliner, menjelajahi kuliner malam di Bandung adalah pengalaman yang wajib dilakukan.

Dari makanan berat hingga camilan manis, semuanya tersedia dengan cita rasa khas yang sulit dilupakan.

Dilansir dari YouTube 10 Best Id, berikut ini adalah rekomendasi kuliner malam legendaris di Bandung yang bisa menjadi referensi saat Anda berkunjung.

1. Nasi Kuning Pungkur 216, Favorit Tengah Malam

Jika biasanya nasi kuning identik dengan sarapan, di Bandung justru berbeda. Nasi Kuning Pungkur 216 menjadi salah satu tempat makan malam yang selalu ramai pengunjung.

Warung ini mulai buka sekitar pukul 19.30 hingga dini hari, menjadikannya pilihan tepat bagi Anda yang lapar di malam hari.