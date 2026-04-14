15 Kuliner Soto Paling Mantul di Jogja: Koya Nendang, Porsi Kenyang, Topping Bergelimang

JawaPos.com – Jogja menyimpan banyak pilihan kuliner soto yang lezat dan khas, dari warung tua yang sudah berdiri hampir seabad hingga sajian soto dalam batok kelapa yang viral.

Dari kuah bening ringan khas Jawa Tengah hingga kuah kental ala Lamongan, kuliner soto di Jogja hadir dengan beragam cita rasa yang menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang merencanakan wisata kuliner soto di Jogja, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Telkomsel pada Selasa (14/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner soto enak di Jogja.

1. Saoto bathok Mbah Katro

Warung soto unik yang dirintis sejak 2015 ini berlokasi di utara Candi Sambisari, Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 16.00.

Keistimewaan utamanya adalah penyajian soto dalam batok kelapa yang sangat khas, dengan pilihan menu soto campur seharga Rp 6.000 dan soto pisah seharga Rp 8.000.

Suasana tradisional yang nyaman menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin menikmati soto dengan pengalaman yang berbeda dari biasanya.

2. Warung Soto Kadipiro Asli