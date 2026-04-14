13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

JawaPos.com – Jogja bukan hanya terkenal dengan wisata budaya dan kuliner gudegnya, tapi juga menyimpan banyak pilihan mie ayam yang lezat dan terjangkau.

Dari warung kaki lima sederhana hingga kedai kekinian, kuliner mie ayam di Jogja hadir dengan cita rasa yang sangat beragam dan harga ramah di kantong.

Bagi kamu yang sedang berburu mie ayam enak di Jogja, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nagan Tour pada Selasa (14/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner mie ayam enak di Jogja.

1. Mie ayam dan bakso Idolaku Pak Tikno

Warung ini berlokasi di Jalan Taman Siswa Nomor 138, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, dan buka setiap hari mulai pukul 10.00 hingga 20.40.

Selain mie ayam, menu bakso di sini juga banyak dipesan pengunjung, dengan tempat yang luas dan parkir memadai sehingga sangat nyaman untuk makan ramai-ramai.

Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 25.000 per porsi.

2. Mie ayam Pak Kliwon