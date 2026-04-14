11 Tempat All You Can Eat Favorit di Jogja, Menu Kuliner Beragam dari Grill Sampai Shabu

JawaPos.com – All you can eat adalah salah satu konsep makan paling digemari di Jogja, hadir dengan berbagai pilihan menu dari shabu-shabu, BBQ Jepang, Korean grill, hingga sushi sepuasnya.

Dari tempat restoran yang berlokasi di tengah kota hingga yang ada di dalam pusat perbelanjaan, all you can eat Jogja selalu punya daya tarik tersendiri bagi keluarga maupun rombongan.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari variasi menu, pilihan paket, durasi makan, hingga suasana yang membedakannya dari restoran AYCE lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (14/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner all you can eat enak di Jogja.

1. Shabu AUCE

Restoran yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman No. 3, Cokrodiningratan, Jetis ini menawarkan konsep shabu-shabu all you can eat dengan berbagai pilihan menu daging berkualitas.

Tempatnya nyaman dan strategis di tengah kota, sangat cocok dijadikan pilihan makan bersama keluarga atau teman saat berada di kawasan Tugu.

Buka setiap hari dari pukul 11.00 hingga 22.00.

2. Kaizen All You Can Eat BBQ Grill & Shabu-Shabu