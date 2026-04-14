15 Rekomendasi Sushi Terbaik di Jogja, Kuliner Jepang Rasa Nendang yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Sushi adalah salah satu kuliner Jepang paling populer di Jogja, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik hingga fusion yang terus berkembang mengikuti selera lokal.

Dari kedai sederhana dekat kampus hingga restoran premium di dalam mall, sushi Jogja selalu punya daya tarik tersendiri bagi pecinta kuliner Jepang dari berbagai kalangan.

Setiap restoran punya keistimewaan tersendiri, mulai dari kesegaran bahan, variasi menu, konsep tempat, hingga harga yang membedakannya dari restoran sushi lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Selasa (14/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner sushi enak di Jogja.

1. Sushi Tei

Restoran yang berlokasi di Jl. Affandi No. 9, Mrican, Caturtunggal, Depok ini dikenal dengan nuansa Jepang yang kuat dan selalu menghadirkan menu-menu terbaru yang menarik selera.

Bahan-bahan segar dan cita rasa autentik Jepang menjadi standar utama di sini, dengan harga hidangan mulai dari Rp14.000 per porsi.

Buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 21.00.

2. Sushi Joy