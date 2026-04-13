11 Spot Kuliner Bubur Manado Termantul di Malang dengan Rasa Otentik Khas Sulawesi, Cocok Buat Sarapan

Rekomendasi tempat kuliner bubur manado enak di Malang.
JawaPos.com – Malang ternyata menyimpan banyak pilihan kuliner bubur manado yang lezat dan cocok dinikmati di berbagai suasana.
Dari warung sederhana hingga restoran dengan menu beragam, kuliner bubur manado di Malang hadir dengan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan.
Bagi kamu yang sedang mencari bubur manado enak, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang sangat tepat.
Dilansir dari laman Menu Kuliner dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (13/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner bubur manado enak di Malang.
1. Depot New Kawanua, Untung Suropati
Restoran ini berlokasi di Jalan Untung Suropati Utara, Ruko Zeni Kav 08, Blimbing, dan menyajikan bubur manado sebagai salah satu menu favoritnya.
Harga yang ditawarkan sekitar Rp 39.000 per orang, dengan menu beragam seperti sate, bakso, soto, dan aneka nasi yang cocok untuk berbagai selera.
2. Happy Yummy Mojito & Coffee, Kedungkandang
Restoran ini berlokasi di Puri Cempaka Putih 2 Blok AM45, Bumiayu, Kedungkandang, dan menyajikan bubur manado dengan harga yang sangat ekonomis.
Harga menu di sini berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 26.000, menjadikannya pilihan terjangkau yang cocok untuk berbagai kalangan.
