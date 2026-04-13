7 Tempat Kuliner Nasi Boran Terenak di Lamongan dengan Lauk Melimpah dan Bumbu Pedas Rasa Juara

JawaPos.com – Lamongan menyimpan kekayaan kuliner yang tak hanya terkenal dari soto, namun juga nasi boran yang khas dan menggugah selera.

Dari pinggiran alun-alun hingga kawasan jalan utama, kuliner nasi boran di Lamongan hadir dengan harga sangat terjangkau dan cita rasa yang khas.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicip nasi boran enak di Lamongan, rekomendasi berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Travelingyuk pada Senin (13/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner nasi boran enak di Lamongan.

1. Sekitar Alun-Alun

Kawasan alun-alun menjadi salah satu lokasi termudah untuk menemukan penjual nasi boran dengan harga mulai dari Rp 8.000 hingga Rp 15.000 per porsi.

Para penjual di sini biasanya buka mulai pukul 06.00 pagi dan stoknya kerap habis sebelum pukul 08.00, sehingga disarankan datang lebih awal.

Pilihan lauk yang tersedia sangat beragam, mulai dari ayam bakar, ceker pedas, telur, udang, tahu, sate jeroan, ikan sili, hingga empok atau gorengan khas mirip bakwan jagung yang gurih dan sedikit asam.

2. Sepanjang Jalan Jendral Sudirman