20 Kuliner Bakso Favorit di Madiun: Kuah Kental, Daging Kenyal dan Rasa Tak Pernah Gagal

JawaPos.com – Madiun menyimpan banyak pilihan kuliner bakso yang lezat dan beragam untuk semua kalangan.

Dari warung sederhana hingga kedai kekinian, kuliner bakso di Madiun hadir dengan cita rasa yang khas dan harga sangat terjangkau.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi bakso enak di Madiun, daftar berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Pinhome pada Senin (13/4), berikut 20 rekomendasi tempat kuliner bakso enak di Madiun.

1. Super Bakso

Kedai ini berlokasi di Jalan MT. Haryono Nomor 29, Mojorejo, Kecamatan Taman, dan buka setiap hari mulai pukul 10.30 hingga 21.30.

Konsep tempat ini dirancang kekinian dengan desain yang membuat pengunjung betah berlama-lama, dilengkapi beragam pilihan menu bakso seperti bakso kasar, bakso halus, bakso goreng, dan bakso sehat.

Tekstur bakso di sini terkenal lebih kenyal dari bakso biasa, menjadikannya pilihan favorit bagi penikmat bakso kekinian.

2. Bakso Solo Pak Mujiarto