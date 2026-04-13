12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

JawaPos.com – Jember menyimpan banyak pilihan kuliner nasi pecel yang lezat dan khas dengan cita rasa bumbu kacang yang gurih dan menggugah selera.

Dari warung sederhana di pinggir jalan hingga tempat makan legendaris yang sudah bertahan lama, kuliner nasi pecel di Jember hadir dengan harga yang sangat terjangkau.

Bagi kamu yang sedang berkunjung dan ingin mencicipi nasi pecel enak di Jember, daftar berikut bisa jadi panduan kuliner yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Senin (13/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner nasi pecel enak di Jember.

1. Warung Nasi Gudeg Lumintu

Warung ini berlokasi di Jalan Kertanegara Nomor 33 PH dan buka setiap hari mulai pukul 06.00 hingga 14.00, namun sangat disarankan datang pagi karena kerap habis lebih awal.

Selain nasi gudeg dengan bumbu kayu bakar yang meresap kuat, warung ini juga terkenal dengan nasi pecelnya yang memiliki bumbu kacang gurih, pedas, dan manis dengan berbagai pilihan lauk.

Tersedia pula menu nasi campur sebagai pilihan lain yang bisa dinikmati bersama keluarga atau teman.

2. Nasi pecel Bu Darum