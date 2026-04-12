7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

JawaPos.com – Cwie mie adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Malang, hadir dengan mie kenyal, topping ayam cincang gurih, pangsit renyah, dan kuah khas yang menjadi ciri khas tersendiri.

Dari gerobak pinggir jalan yang sudah bertahan tiga generasi hingga restoran dengan konsep unik dan pemandangan indah, cwie mie Malang selalu punya daya tarik yang tak pernah lekang oleh waktu.

Setiap kedai punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis mie, pilihan topping, saus khas, hingga cara penyajian yang membedakannya dari kedai cwie mie lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Nahwa Travel pada Minggu (12/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner cwie mie enak di Malang.

1. Gerobak cwi mie Pak Soemarto

Gerobak legendaris yang sudah beroperasi sejak 1998 ini bisa ditemukan di Jl. Simpang Balapan Ijen, tepat di depan tempat kursus English First, dan kini dikelola oleh generasi ketiga sang pendiri.

Setiap porsi terdiri dari mie dengan topping ayam yang dipotong berbentuk dadu, kerupuk pangsit, sawi, timun, dan daun bawang dengan harga Rp10.000 per mangkuk, dan bisa ditambah pentol bakso sesuai permintaan.

Buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 16.00, gerobak ini selalu ramai meski hanya menyediakan tempat duduk seadanya.

2. Depot Pangsit Mie Bromo Pojok