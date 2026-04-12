7 Rekomendasi Orem Orem Khas di Malang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Nendang di Setiap Suapan

Rekomendasi tempat kuliner orem orem enak di Malang. / foto : Instagram/ surabaya_hotel_school
JawaPos.com – Orem orem adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Malang, hadir dengan perpaduan ketupat lembut, irisan tempe, tauge rebus, dan kuah santan gurih yang khas dan menyegarkan.
Dari warung yang sudah berdiri sejak era 1960-an hingga kedai yang tetap konsisten menjaga resep tradisional, orem orem Malang selalu punya tempat tersendiri di hati warga lokal maupun wisatawan.
Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari cara memasak, pilihan lauk pendamping, hingga sambal khas yang menjadi pembeda dari warung orem orem lainnya.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Piata Camilan pada Minggu (12/4), berikut tujuh rekomendasi tempat kuliner orem orem enak di Malang.
1. Warung orem orem Arema
Warung yang sudah beroperasi sejak 1995 ini berlokasi di Jl. Blitar No. 14, Sumbersari, Lowokwaru dan buka setiap hari dari pukul 08.00 hingga 16.00.
Kuah santannya ringan namun tetap gurih, disajikan dengan ketupat empuk dan irisan tempe yang cukup banyak, serta pilihan lauk tambahan seperti telur asin dan potongan ayam.
Harga per porsi sangat terjangkau, mulai dari Rp7.000 hingga Rp12.000 tergantung lauk yang dipilih, dan tersedia teh tarik sebagai minuman pelengkap.
2. Warung orem orem Pak Tikmanan
Warung yang sudah berdiri sejak 1967 ini berlokasi di Jl. Irian Jaya No. 1, Comboran dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 16.00.
