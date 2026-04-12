16 Spot Kuliner Enak Dekat Stasiun Malang, Siap Memanjakan Lidah Para Pendatang

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner lezat yang berlokasi sangat dekat dengan kawasan stasiun.

Dari bakso legendaris hingga nasi khas Madura, kuliner di sekitar stasiun Malang hadir dengan cita rasa yang beragam dan harga terjangkau.

Bagi kamu yang sedang transit atau baru tiba di stasiun Malang, daftar kuliner berikut bisa jadi panduan yang sangat praktis.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Minggu (12/4), berikut 16 rekomendasi tempat kuliner dekat stasiun Malang.

1. Bakso Cak Toha

Warung ini berlokasi di Jalan Trunojoyo Nomor 80, Klojen, hanya sekitar 120 meter dari stasiun, dan buka setiap hari mulai pukul 12.30 hingga 21.00.

Menu andalannya mencakup bakso besar, bakso iga, bakso urat, bakso goreng, siomay, tahu, dan gorengan dengan harga sekitar Rp 23.000 per porsi.

2. Depot Bakso P. Dul Manan