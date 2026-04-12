14 Kuliner Bakso di Malang Paling Enak yang Wajib Dicoba, Topping Melimpah Rasa Juara

JawaPos.com – Bakso adalah salah satu kuliner paling dicintai warga Malang, hadir dalam berbagai varian dari yang klasik hingga kreasi unik dengan isian kikil, tengkleng, keju, dan mercon.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri sejak 1965 hingga kedai kekinian dengan konsep self-service, bakso Malang selalu punya daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang mencicipinya.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari jenis daging, pilihan isian, kuah khas, hingga cara penyajian yang membedakannya dari warung bakso lainnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Minggu (12/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner bakso enak di Malang.

1. Bakso kikil Sruni

Warung yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 76B, Mojolangu, Lowokwaru ini menawarkan bakso dengan isian kikil yang menjadi ciri khasnya dan tidak mudah ditemukan di tempat lain.

Cita rasanya gurih dan khas, menghasilkan pengalaman makan bakso yang berbeda dari sajian bakso pada umumnya.

2. Bakso Truwulan