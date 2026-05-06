Lamak Bana, Ini 20 Spot Kuliner Nasi Padang di Malang Paling Enak dengan Lauk Melimpah dan Harga Ramah

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak harta karun bagi para pencinta sajian kaya rempah dari ranah Minang.

Kamu bisa dengan mudah menemukan deretan warung yang menyajikan sepiring nasi padang hangat dengan berbagai pilihan lauk.

Setiap sudut kota menawarkan keunikan rasa kuliner tersendiri yang siap memanjakan lidah kamu tanpa harus merogoh kocek dalam.

Dilansir dari laman Traveling Yuk dan Cari Kuliner Indonesia pada Rabu (6/5), berikut 20 rekomendasi kuliner nasi padang enak di Malang.

1. Rumah Makan Padang Roda Baru

Rumah makan ini menjadi destinasi favorit karena letaknya yang strategis di dekat hunian mahasiswa serta menawarkan harga sangat ekonomis.

Kamu bisa mengunjungi lokasinya di Jalan Bendungan Sutami Nomor 317C yang melayani pelanggan setiap hari hingga pukul 22.00 malam.

2. Rumah Padang Murah

Tempat makan ini memiliki keunggulan pada area parkir yang luas sehingga memudahkan kamu yang datang membawa kendaraan pribadi ke lokasi.