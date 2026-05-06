17 Tempat Sate Kambing Paling Empuk di Malang, Kuliner dengan Bumbu Meresap Bebas Bau Prengus

JawaPos.com – Kota Malang, kuliner sate kambing adalah perpaduan sempurna yang selalu dicari oleh para pelancong maupun warga lokal.

Berbagai kedai menawarkan resep rahasia turun-temurun dengan teknik pembakaran yang membuat daging tetap lembut dan tidak berbau prengus.

Kamu bisa menemukan variasi bumbu mulai dari kecap manis yang gurih hingga bumbu kacang yang kental dan kaya rasa.

Dilansir dari laman Jejak Piknik dan Cari Kuliner Indonesia pada Rabu (6/5), berikut 17 rekomendasi kuliner sate kambing paling empuk di Malang.

1. Sate Pak Saleh Sawojajar

Warung ini berlokasi di Jalan Danau Limboto Barat, Kedungkandang yang melayani pembelian di tempat maupun pesan antar.

Kamu bisa menikmati sajian sate kambing dengan harga mulai dari dua puluh enam ribu rupiah per porsi.

Hidangan ini sangat cocok disantap bersama teman atau saudara sembari menikmati suasana area Sawojajar yang tenang.

2. Warung Sate Madura Pak Anam