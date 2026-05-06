Novia Herawati
Rabu, 6 Mei 2026 | 21.26 WIB

Fakta Baru Insiden Pantai Wedi Awu Malang, 31  Wisatawan Surabaya Positif Ganja dan Sabu

Polres Malang memeriksa 69 saksi insiden dugaan pengeroyokan dan perusakan mobil Plat L di Pantai Wedi Awu, sebanyak 31 wisatawan asal Surabaya positif narkoba. (Humas Polres Malang)

JawaPos.com - Polres Malang terus menyelidiki insiden dugaan pengeroyokan dan perusakan kendaraan ber-plat L di kawasan Pantai Wediawu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang pada Selasa dini hari (6/4).

Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi mengatakan pihaknya telah memeriksa 69 wisatawan asal Surabaya. Dari puluhan orang yang diperiksa, sebanyak 31 orang dinyatakan positif narkoba.

“Dari hasil tes urine, 31 orang (wisatawan asal Surabaya) terindikasi positif narkotika dengan rincian 21 orang positif ganja, 6 orang positif sabu, dan 4 orang positif keduanya,” ujar AKBP Taat di Malang, Selasa (6/5).

Saat ini 31 orang dengan hasil tes urine positif ditangani Satresnarkoba Polres Malang. Proses penanganan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan BNN Kabupaten Malang guna menjalani asesmen lanjutan.

“Koordinasi dengan BNN Kabupaten Malang, dilakukan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Sementara 38 wisatawan lainnya yang tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba (negatif) telah dipulangkan daerah asal, menggunakan fasilitas bus yang disediakan BPBD Kota Surabaya.

AKBP Taat menyebut penanganan kasus dilakukan secara profesional dan proporsional. Ia memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur hukum, sekaligus mempertimbangkan opsi rehabilitasi bagi wisatawan positif narkoba.

“Penanganan akan kami lakukan sesuai prosedur. Kami tetap mendalami kasus utama dan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut,” tegas AKBP Taat. 

Kronologi singkat

Peristiwa tak mengenakan dialami rombongan wisata asal Surabaya yang sedang menginap di sebuah vila di sekitar Pantai Wedi Awu, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. 

