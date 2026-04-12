12 Tempat Kuliner Serba Pedas di Malang, dari Level Dewa hingga yang Bikin Dower Lidah

JawaPos.com – Kota Malang dikenal sebagai salah satu surga kuliner pedas yang terus menghadirkan pilihan menu menggugah selera.

Dari warung legendaris hingga kedai kekinian, kuliner pedas di Malang hadir dalam berbagai bentuk yang unik dan beragam.

Setiap tempat makan pedas di Malang memiliki ciri khas tersendiri yang membuat siapa saja ingin terus mencoba.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Labiru Tour pada Minggu (12/4), berikut 12 rekomendasi tempat kuliner serba pedas di Malang.

1. Sego sambel Cak Uut

Berlokasi di Jalan Simpang Raya Langsep Nomor 41, Pisang Candi, tempat ini menawarkan dua pilihan sambal yaitu sambal bawang dan sambal tumpang.

Pilihan lauknya sangat beragam, mulai dari ikan lele, ikan asin, cakalang, pete, ayam, hingga jengkol yang semuanya disajikan dengan cita rasa gurih dan pedas.

2. Sambal Cowek 27