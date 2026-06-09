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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 15.37 WIB

15 Tempat Makan Mie Ayam Enak di Malang, Kuliner Andalan yang Sering Jadi Rujukan untuk Makan Siang

Rekomendasi kuliner mie ayam enak di Malang (Magnific/Ikarahma) - Image

Rekomendasi kuliner mie ayam enak di Malang (Magnific/Ikarahma)

JawaPos.com - Malang dikenal sebagai salah satu surga kuliner di Jawa Timur yang menyimpan banyak pilihan makanan lezat dan terjangkau.

Salah satu hidangan yang paling banyak dicari adalah mie ayam, dengan cita rasa khas yang memanjakan lidah siapa pun yang mencicipinya.

Dari mie tipis berkuah gurih hingga pangsit dengan topping beragam, setiap kedai punya keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Pinhome pada  Selasa (9/6), berikut 15 rekomendasi kuliner mie ayam enak di Malang.

1. Kedai Mie Sutoyo

Kedai ini menghadirkan suasana interior klasik yang nyaman dengan sajian mie tipis beraneka topping pilihan.

Menu andalan seperti mie ayam kuah dan mie pangsit tersedia setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00, berlokasi di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 41A, Lowokwaru.

Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 per orang.

2. Depot Pangsit Mie Bromo Pojok

Depot ini termasuk salah satu tempat mie ayam yang sudah punya banyak penggemar setia di kota ini.

Editor: Candra Mega Sari
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