10 Rekomendasi Seblak Nendang di Malang, Kuliner yang Ramai Diburu karena Racikan Bumbu Pedas yang Menantang

JawaPos.com – Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner seblak paling beragam dan selalu ramai dikunjungi pencinta makanan pedas.

Dari seblak bakar prasmanan hingga seblak berkuah bumbu rempah khas Priangan, semua tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan topping, tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan, hingga cara memasak yang unik dan berbeda.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan foryourplate.id pada Selasa (9/6), berikut sepuluh rekomendasi kuliner seblak enak di Malang.

1. Oh My Gethuk Blimbing

Oh My Gethuk di Jalan Sulfat Kav. 2, Blimbing, menghadirkan seblak pedas seharga Rp11.000 sebagai salah satu menu andalan di antara berbagai pilihan kue tradisional dan jajanan lainnya.

Tersedia layanan ambil di tempat maupun pengiriman untuk memudahkan pelanggan menikmati seblak dan berbagai menu lezat lainnya.

2. Dapurku Tumpang

Dapurku Tumpang di Jalan Setiawan, Tumpang, menghadirkan seblak pedas seharga Rp13.500 bersama pilihan menu lain seperti cilok kuah gobyos, seblak original, pentol kerikil kuah gobyos, siomay gobyos, baso aci, dan nasi ayam geprek.