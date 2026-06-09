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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 9 Juni 2026 | 15.25 WIB

15 Spot Kuliner Bakmi Enak di Malang yang Jadi Andalan saat Mencari Makan Murah dan Mengenyangkan

Rekomendasi kuliner bakmi enak di Malang (Magnific/Dewi Ambarwati) - Image

Rekomendasi kuliner bakmi enak di Malang (Magnific/Dewi Ambarwati)

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner yang sayang untuk dilewatkan, termasuk hidangan bakmi yang kaya cita rasa.

Bakmi hadir dalam berbagai gaya, mulai dari sajian ala restoran klasik China hingga kedai sederhana dengan menu halal yang terjangkau.

Setiap tempat punya keunikan tersendiri, baik dari segi topping, konsep dapur terbuka, hingga mie buatan tangan yang otentik.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Ongis Travel pada  Selasa (9/6), berikut 15 rekomendasi kuliner bakmi enak di Malang.

1. Nasi Mawut Taman Serayu

Restoran di Jalan Lesti Nomor 38, Bunulrejo ini menyajikan bakmi goreng sebagai salah satu menu unggulannya.

Selain bakmi goreng, tersedia juga nasi mawut, koloke, fuyunghai, dan berbagai pilihan nasi goreng dengan harga mulai Rp22.000 per porsi.

2. Nasi Goreng Lorena Pak Eko

Berlokasi di Jalan Kawi, Klojen, kedai ini menawarkan bakmi goreng bersama menu pendamping seperti nasi mawut dan bakmi kuah.

Pilihan menu yang beragam seperti bakmi cap cay dan fuyung hai membuat tempat ini cocok untuk berbagai selera, dengan harga mulai Rp12.500.

Editor: Candra Mega Sari
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