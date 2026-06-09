15 Spot Kuliner Bakmi Enak di Malang yang Jadi Andalan saat Mencari Makan Murah dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Malang menyimpan banyak pilihan kuliner yang sayang untuk dilewatkan, termasuk hidangan bakmi yang kaya cita rasa.

Bakmi hadir dalam berbagai gaya, mulai dari sajian ala restoran klasik China hingga kedai sederhana dengan menu halal yang terjangkau.

Setiap tempat punya keunikan tersendiri, baik dari segi topping, konsep dapur terbuka, hingga mie buatan tangan yang otentik.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Ongis Travel pada Selasa (9/6), berikut 15 rekomendasi kuliner bakmi enak di Malang.

1. Nasi Mawut Taman Serayu

Restoran di Jalan Lesti Nomor 38, Bunulrejo ini menyajikan bakmi goreng sebagai salah satu menu unggulannya.

Selain bakmi goreng, tersedia juga nasi mawut, koloke, fuyunghai, dan berbagai pilihan nasi goreng dengan harga mulai Rp22.000 per porsi.

2. Nasi Goreng Lorena Pak Eko

Berlokasi di Jalan Kawi, Klojen, kedai ini menawarkan bakmi goreng bersama menu pendamping seperti nasi mawut dan bakmi kuah.