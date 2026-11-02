Manfaat Telur dan Kandungan Gizinya bagi Kesehatan Tubuh

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan dan diolah menjadi berbagai hidangan. Selain harganya relatif terjangkau, telur mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh, mulai dari protein, vitamin, hingga mineral.

Kandungan tersebut membuat telur dapat menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang. Telur mengandung sejumlah vitamin dan mineral, seperti vitamin A, B2, B5, B12, folat, fosfor, selenium, serta vitamin D dan E. Kombinasi nutrisi tersebut berperan dalam mendukung berbagai fungsi tubuh.

Salah satu manfaat utama telur berasal dari kandungan proteinnya. Protein merupakan zat gizi yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, termasuk otot. Telur juga mengandung sembilan asam amino esensial yang diperlukan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi biologis.

Kandungan protein tersebut turut membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena itu, telur dapat menjadi pilihan menu sarapan untuk membantu mengendalikan rasa lapar dan mendukung pengelolaan berat badan.

Selain protein, telur merupakan sumber kolin yang penting bagi tubuh. Kolin berperan dalam pembentukan membran sel serta produksi molekul yang mendukung komunikasi antar sel saraf. Nutrisi ini juga berkaitan dengan fungsi otak dan sistem saraf.

Satu butir telur mengandung sekitar 147 miligram kolin. Kandungan tersebut menjadikan telur sebagai salah satu sumber kolin dari makanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Manfaat lainnya berkaitan dengan kesehatan mata. Kuning telur mengandung lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan yang terkumpul pada retina. Kedua nutrisi tersebut berperan dalam melindungi mata dari kerusakan akibat stres oksidatif dan dikaitkan dengan penurunan risiko gangguan penglihatan, seperti katarak serta degenerasi makula.

Selain itu, telur juga mengandung vitamin A yang berperan dalam menjaga fungsi penglihatan. Kekurangan vitamin A dapat mengganggu kesehatan mata, terutama dalam proses melihat pada kondisi minim cahaya.

Dari sisi kesehatan jantung, telur kerap menjadi perdebatan karena terdapat kolesterol pada bagian kuningnya. Satu butir telur mengandung sekitar 186 miligram kolesterol. Namun, pengaruh kolesterol dari makanan terhadap kadar kolesterol darah tidak selalu sama pada setiap orang.

Respons tubuh terhadap konsumsi telur dapat berbeda-beda. Pada sebagian orang, konsumsi telur hanya memberikan pengaruh kecil terhadap kadar kolesterol darah. Sementara itu, sebagian lainnya dapat mengalami peningkatan yang lebih besar.

Kandungan omega-3 juga menjadi salah satu nilai tambah telur. Jumlahnya dapat berbeda bergantung pada pakan dan pemeliharaannya ayam petelur. Telur dari ayam yang mendapatkan pakan kaya omega-3 umumnya memiliki kandungan asam lemak tersebut lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Asam lemak omega-3 berperan dalam mendukung fungsi jantung, otak, dan mata.

Meski memiliki beragam kandungan gizi, konsumsi telur tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Cara pengolahan juga perlu diperhatikan. Telur yang direbus atau dimasak dengan sedikit minyak dapat menjadi pilihan dibandingkan olahan yang menggunakan banyak minyak, mentega atau tambahan garam.