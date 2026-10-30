Mengenal Telur Cage-Free, Jaga Kualitas Produksi Sejak Pemeliharaan Ayam

Ilustrasi telur (Freepik)

JawaPos.com - Kesadaran masyarakat terhadap bahan makanan tidak hanya berkaitan dengan kualitas produk yang dikonsumsi tetapi juga proses produksinya. Salah satu bahan pokok yang mulai mendapat perhatian adalah telur cage-free.

Telur cage-free sendiri merupakan telur yang dihasilkan dari ayam petelur yang dipelihara tanpa kandang baterai individual sehingga memiliki ruang lebih luas untuk bergerak dan melakukan perilaku alaminya.

Ketua Indonesia Cage-Free Association (ICFA), Kristina Yolanda menjelaskan bahwa perbedaan utama antara cage-free dan telur konvensional terletak pada sistem pemeliharaan ayam, bukan pada bentuk maupun warna telurnya.

"Telur cage-free sebenarnya sama dengan telur biasa. Dari segi warna dan bentuk, yang membedakan adalah sistem pemeliharaannya," jelas Yolanda pada Kamis (29/10/2026).

Pada sistem konvensional yang menggunakan kandang baterai, ayam ditempatkan dalam kandang individual dengan ruang gerak terbatas. Ayam menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di dalam kandang tersebut, mulai dari masa pemeliharaan hingga periode produksi telur.

Sementara itu, sistem cage-free memungkinkan ayam bergerak lebih leluasa di dalam area kandang tanpa kandang baterai individual. Ayam juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mengekspresikan perilaku alaminya, seperti berjalan, mengepakkan sayap, dan berinteraksi dengan ayam lain.

Yolanda mengibaratkan sistem ini memiliki beberapa kemiripan dengan pemeliharaan ayam kampung karena memberikan ruang gerak yang lebih luas. Namun, cage-free tetap merupakan sistem peternakan terkelola yang memiliki standar dan pengaturan fasilitas untuk mendukung kesejahteraan ayam sekaligus menjaga produktivitas.

Perlu diketahui, hingga 2026, ICFA mencatat memiliki 58 anggota di seluruh Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan, sekitar 60 persen anggota bergabung karena dorongan terhadap kesejahteraan hewan (animal welfare). Sebagian peternak yang sebelumnya menggunakan kandang baterai mulai mempertimbangkan sistem alternatif setelah melihat keterbatasan ruang gerak ayam dalam kandang konvensional.

Meski pasar cage-free telah berkembang di Asia, pemahaman masyarakat Indonesia mengenai sistem pemeliharaan tersebut masih menjadi tantangan. Sebanyak 1.294 responden menunjukkan bahwa baru 27,9 persen responden yang pernah mendengar sekaligus memahami konsep cage-free.

Angka tersebut menunjukkan adanya ruang untuk memperluas edukasi mengenai asal-usul telur dan sistem pemeliharaan ayam petelur. Konsumen tidak hanya perlu mengenali istilah cage-free, tetapi juga memahami apa yang membedakannya dari sistem konvensional.

Industri Kuliner Mulai Menyoroti Asal Bahan Pangan

Perspektif mengenai telur cage-free juga datang dari industri kuliner. Head Chef Pizza Marzano, Endang Sunardi menyampaikan pandangannya mengenai penggunaan bahan pangan yang memperhatikan proses pemeliharaan hewan.

"Dari perspektif saya sebagai chef, saya percaya bahwa cage-free dapat menjadi bahan yang yang lebih baik. Saya bisa jamin kualitasnya lebih sehat," jelas Endang pada Kamis (29/10/2026).

Secara umum, telur cage-free tidak otomatis memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan telur dari sistem konvensional. Kandungan gizinya dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pakan, kondisi ayam, dan proses produksi. Keunggulan utama cage-free terletak pada sistem pemeliharaan tanpa kandang baterai individual.