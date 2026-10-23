4 Alasan Makanan Renyah Lebih Menguggah Selera Menurut Penelitian Ahli

Ilustrasi makanan renyah (Magnific)
JawaPos.com – Makanan renyah seperti keripik, wortel, dan kacang-kacangan kerap menjadi pilihan camilan karena menghadirkan sensasi suara dan tekstur yang menggugah selera.
Menurut sejumlah ahli dan penelitian kerenyahan tidak hanya memengaruhi persepsi terhadap rasa makanan, tetapi juga berkaitan dengan kesegaran, rasa kenyang, kesadaran saat makan, serta cara penyajian makanan melalui bahasa, seperti dilansir dari laman Weight Watchers.
1. Kerenyahan Menjadi Penanda Kesegaran Makanan
Bunyi renyah saat menggigit buah dan sayuran dapat menjadi petunjuk sensoris yang membantu seseorang menilai kesegaran makanan. Penelitian Charles Spence pada 2005 menemukan bahwa suara keripik kentang yang lebih keras membuat konsumen menilainya lebih segar.
Sebaliknya, suara yang lebih lemah dapat menimbulkan kesan bahwa keripik tersebut sudah melempem, meskipun jenis makanan yang dikonsumsi sebenarnya sama.
2. Tekstur Renyah Meningkatkan Rasa Kenyang
Makanan renyah umumnya membutuhkan proses mengunyah lebih lama dibandingkan makanan berbentuk cair, sehingga memberikan pengalaman makan yang berbeda. Ahli gizi Angela Goscilo menjelaskan bahwa aktivitas mengunyah dapat merangsang sinyal antara tubuh dan otak yang berkaitan dengan rasa puas serta kenyang.
Oleh karena itu, buah dan sayuran bertekstur renyah dapat menjadi pilihan camilan untuk membantu seseorang merasa lebih puas setelah makan.
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