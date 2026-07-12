Bukan Sekadar Digoreng, Ini Rahasia Membuat Bawang Goreng Renyah, Tidak Mudah Gosong, dan Awet Disimpan

1. Pilih Bawang Merah Berkualitas

Langkah pertama dimulai dari bahan. Gunakan bawang merah segar berukuran sedang dengan kulit kering dan padat. Hindari bawang kecil atau layu karena mudah gosong saat digoreng.

Iris setipis mungkin menggunakan pisau tajam atau alat pengiris. Ketebalan yang seragam membantu proses penggorengan berjalan merata, tanpa risiko gosong sebagian.

2. Rendam dalam Air Garam

Rendam irisan bawang dalam air garam selama 10–15 menit. Cara ini membantu mengurangi kadar air sekaligus memberi rasa gurih alami.

Setelah itu, tiriskan dan keringkan sempurna sebelum digoreng. Bawang yang masih basah akan meletup saat masuk minyak dan menyerap minyak lebih banyak.

3. Goreng dengan Minyak Banyak dan Api Sedang

Pastikan bawang bisa 'berenang' dalam minyak agar tidak saling menempel. Gunakan api sedang dan aduk perlahan selama proses penggorengan.

Begitu warnanya berubah menjadi kuning keemasan, segera angkat. Jangan tunggu sampai kecokelatan karena proses pematangan masih berlangsung meski sudah ditiriskan.

4. Dinginkan Sebelum Disimpan