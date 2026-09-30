Sering Pegal dan Susah Tidur? Bisa Jadi Tubuh Tanda Kekurangan Magnesium!

Ilustrasi sumber makanan kaya magnesium./ Pexels.com
JawaPos.com - Tubuh yang sering terasa pegal, kram otot yang mendadak, hingga kesulitan untuk tidur nyenyak di malam hari kerap dianggap sebagai akibat dari kelelahan fisik biasa atau stres kerja.
Banyak orang mencoba mengatasinya hanya dengan beristirahat lebih lama atau dengan minum kopi dipagi hari.
Padahal, kombinasi ketegangan otot dan gangguan tidur sering kali menjadi sinyal awal bahwa tubuh Anda sedang mengalami kekurangan mineral krusial, yaitu magnesium.
Melansir dari laman The Ohio State University pada Selasa (29/09), magnesium merupakan mineral esensial terbanyak keempat di dalam tubuh yang berperan vital dalam lebih dari 300 sistem enzim metabolisme.
Secara ilmiah, magnesium berfungsi merelaksasi otot, mengatur transmisi impuls saraf, mengontrol tekanan darah, serta mendukung produksi hormon melatonin untuk kualitas tidur.
Dalam studi nutrisi klinis menunjukkan bahwa kadar magnesium yang rendah dapat memicu kecemasan, ketegangan neuromuskular, hingga peningkatan resistensi insulin.
Pendekatan pemenuhan gizi seimbang terbukti secara klinis efektif meningkatkan kualitas tidur (sleep quality), meredakan pegal-pegal otot, serta menjaga stabilitas fungsi jantung dan kognitif harian.
Berikut adalah beberapa tanda dan peran penting magnesium untuk kesehatan tubuh Anda:
Magnesium berfungsi sebagai pereda ketegangan alami yang membantu otot berelaksasi setelah berkontraksi.
Kekurangan mineral ini membuat kalsium menumpuk di sel otot, menyebabkan kram nocturnal dan rasa pegal berkepanjangan.
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Jawa Pos
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