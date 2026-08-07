Dari Pisang hingga Pepaya, Ini 10 Buah yang Mengandung Magnesium Tinggi

JawaPos.com – Magnesium merupakan salah satu mineral penting yang memiliki peran besar dalam menjaga berbagai fungsi tubuh.

Mineral ini dibutuhkan untuk membantu kerja otot, menjaga kesehatan sistem saraf, mengatur kadar gula darah, mendukung irama jantung, hingga membantu proses pembentukan energi.

Selama ini banyak orang memilih suplemen untuk memenuhi kebutuhan magnesium harian. Namun, sebenarnya beberapa jenis buah juga dapat menjadi sumber magnesium alami yang mudah ditemukan.

Selain mengandung magnesium, buah-buahan tersebut juga memberikan manfaat tambahan berupa vitamin, mineral lain, antioksidan, serta serat yang baik untuk tubuh.

Mengonsumsi buah kaya magnesium secara rutin dapat menjadi bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Dilansir dari NDTV, berikut daftar 10 buah yang mengandung magnesium dan baik untuk mendukung kesehatan tubuh.

1. Markisa Markisa termasuk salah satu buah yang memiliki kandungan magnesium cukup baik.

Selain mineral tersebut, buah dengan rasa asam manis ini juga kaya akan serat, vitamin C, dan berbagai senyawa alami yang membantu menjaga kesehatan pencernaan serta mendukung daya tahan tubuh.

Markisa dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan campuran minuman dan makanan sehat.