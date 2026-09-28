Sleep Hygiene, Kebiasaan yang Bantu Tidur Lebih Nyenyak 

JawaPos.com - Sebagian orang mungkin pernah mengalami malam dengan tidur yang tidak nyenyak. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai hal, termasuk kebiasaan sebelum tidur seperti terlalu lama menggunakan gawai, kondisi kamar yang kurang nyaman, hingga jadwal tidur yang tidak teratur tanpa disadari dapat membuat seseorang lebih sulit terlelap dan mengganggu kualitas tidur.

Jika kebiasaan tersebut terus dilakukan, waktu tidur yang seharusnya membantu tubuh beristirahat dan memulihkan diri bisa menjadi kurang optimal. Akibatnya, tubuh dapat terasa lebih lelah dan konsentrasi ikut terganggu saat menjalani aktivitas keesokan harinya.

Untuk membantu memperbaiki kebiasaan tersebut, sleep hygiene dapat menjadi salah satu langkah yang diterapkan sehari-hari. Dilansir dari Cleveland Clinic, Senin (28/9), sleep hygiene merujuk pada serangkaian kebiasaan sehat yang dapat membantu seseorang lebih rileks dan mudah tidur di malam hari. Kebiasaan ini mencakup rutinitas sebelum tidur, lingkungan kamar, hingga pola aktivitas yang dilakukan sepanjang hari.

Penerapan sleep hygiene juga dapat membantu seseorang memiliki pola tidur yang lebih teratur. Menurut Alodokter, kebiasaan ini juga dapat menjadi langkah awal untuk membantu mengatasi gangguan tidur, seperti insomnia dan obstructive sleep apnea, sebelum mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Lantas, kebiasaan apa saja yang dapat diterapkan untuk membantu mendapatkan tidur yang lebih nyenyak? Dirangkum dari laman Cleveland Clinic dan Alodokter, berikut beberapa kebiasaan sleep hygiene yang dapat diterapkan.

1. Menjaga Jadwal Tidur

Menjaga jadwal tidur secara konsisten dapat membantu tubuh terbiasa dengan waktu istirahat. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Konsistensi waktu tidur dan bangun dapat membantu mengatur ritme sikardian atau jam biologis tubuh sehingga tidur menjadi lebih nyenyak.

Kebutuhan waktu tidur juga berbeda berdasarkan usia. Pada orang dewasa, waktu tidur yang dianjurkan berkisar 7–8 jam setiap malam, sementara remaja berusia 12–18 tahun membutuhkan sekitar 8–9 jam tidur per malam.

2. Membuat Rutinitas Menenangkan Sebelum Tidur