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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 30 September 2026 | 22.20 WIB

3 Perawatan Mata Setelah Operasi Katarak agar Tidak Terkena Infeksi

Ilustrasi sakit mata. - Image

Ilustrasi sakit mata.

JawaPos.com - Pasien yang baru menjalani operasi katarak perlu memberikan perhatian khusus pada perawatan mata selama masa pemulihan. Sebab, salah satu komplikasi yang paling dikhawatirkan setelah operasi katarak adalah infeksi.

Dokter spesialis mata JEC Eye Hospitals and Clinics dr. Milzan Murtadha, SpM, mengatakan pencegahan infeksi setelah operasi katarak dilakukan melalui penggunaan obat hingga menjaga mata agar tidak terkena air secara langsung.

Pembatasan tersebut umumnya hanya dilakukan dalam beberapa hari pertama setelah operasi. Berikut tiga hal yang perlu dilakukan setelah operasi katarak untuk mengurangi risiko infeksi.

1. Gunakan Tetes Antibiotik Sesuai Anjuran Dokter

dr. Milzan mengatakan, sejatinya pasien akan diberikan antibiotik dalam bentuk obat tetes setelah menjalani operasi katarak dan penanaman lensa. Obat tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perawatan pascaoperasi untuk membantu mencegah terjadinya infeksi.

"Jadi memang faktor terparah dari komplikasi setelah operasi itu biasanya infeksi. Jadi gimana caranya kita jaga supaya nggak infeksi? Satu, kita kasih antibiotik, tetes obat, pasti," katanya kepada wartawan, Rabu (30/9).

Karena itu, pasien perlu menggunakan obat tetes sesuai petunjuk dokter dan tidak mengabaikan jadwal pemberiannya selama masa pemulihan.

2. Hindari Mata Terkena Air Saat Mandi

dr. Milzan menegaskan bahwa pasien tetap diperbolehkan mandi setelah operasi katarak, tetapi untuk sementara waktu dianjurkan mandi dari leher ke bawah. Air sebaiknya tidak dibiarkan mengenai atau menggenang di area mata.

Ia menjelaskan, air yang digunakan untuk mandi tidak selalu sepenuhnya terbebas dari mikroorganisme. Air tersebut masih dapat mengandung bakteri, kuman, maupun virus yang berpotensi menyebabkan infeksi jika mengenai mata yang baru menjalani operasi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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