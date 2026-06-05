Polda Riau Bantu Ratusan Warga Operasi Katarak, Hadirkan Solidaritas Kemanusiaan

JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar operasi katarak gratis yang diikuti sebanyak 310 warga dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau, pada Jumat (5/6). Program tersebut diharapkan mampu mengembalikan harapan para penderita katarak yang selama ini mengalami keterbatasan penglihatan.

Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan wujud nyata solidaritas kemanusiaan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang mampu memberi manfaat bagi orang lain.

“Hari ini kita menguatkan satu nilai yang sangat penting, yaitu human solidarity. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena itu, kegiatan ini bukan hanya soal operasi medis, tetapi bagaimana menghadirkan kembali harapan bagi saudara-saudara kita,” kata Herry Heryawan, Jumat (5/6).

Herry turut membagikan pengalaman pribadinya saat mendampingi sang ayah yang mengalami gangguan penglihatan ketika menjalankan ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, penting kemampuan melihat dalam kehidupan sehari-hari.

“Karena itu, ketika hari ini ada 310 masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk kembali melihat dunia dengan lebih jelas, maka sesungguhnya kita sedang menghadirkan harapan dan kebahagiaan bagi mereka dan keluarganya,” ujarnya.

Ia menegaskan, setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan memberikan dampak besar bagi masyarakat.

“Ketika seseorang kembali bisa melihat, ia bisa melihat anak dan cucunya, bisa berjalan lebih mandiri, bisa beraktivitas kembali, dan bisa menikmati kehidupan dengan lebih baik. Inilah makna sesungguhnya dari pengabdian kepada sesama,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pembina Sekar Ayu Jiwanta Foundation, Emi Wiranto, menyampaikan operasi katarak gratis tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mata.